Informacja prasowa do natychmiastowej publikacji Gdańsk, 28.09.2020

Moda, sport i dobroczynność - niecodzienne wydarzenie live

Dawno nie było w Trójmieście pokazu mody zorganizowanego z takim rozmachem. Sobotnie widowisko 10 października, w budynku Muzeum II Wojny Światowej zapowiada się bardzo ciekawie. Powodem do świętowania jest przedsięwzięcie dwóch wspólniczek - stylistki Katarzyny Klincewicz i Gosi Jarosławskiej - projektantki mody. Niedawno wspólnie otworzyły one butik DressCode, położony w urokliwym miejscu na przedłużeniu promenady Długiego Pobrzeża, nad Motławą na Starym Mieście.

“Postanowiłyśmy podzielić się naszą radością i do współorganizowania wydarzenia celebrującego otwarcie naszego butiku, zaprosić fundację Doliczony Czas.” - mówi Gosia Jarosławska - “Potem wszystko potoczyło się bardzo szybko - mamy komplet gości z kilku miast i zapraszamy do wirtualnego udziału w imprezie. Tu nie ma ograniczeń co do liczby uczestników.”

A będzie co oglądać. Restauracja Vidokova, w której odbędzie się wydarzenie będzie mieć wybieg dla modelek. Program eventu przewiduje pokaz mody znanego trójmiejskiego projektanta Michała Starost, występ młodej mistrzyni świata i Europy w Fitness FIT-KIDS Kariny Vanessy Lindenau, zawodniczki kadry narodowej, aukcję charytatywną przedmiotów na potrzeby podopiecznych fundacji Doliczony Czas, pokaz mody Gosi Jarosławskiej - Agutti, w którym gościnnie wystąpi modelka ze świata sportu, której całe ciało będzie pomalowane przez tatuażystę Kubę Świątka z Monkey Mandala.

“Otaczanie się pięknem jest jeszcze piękniejsze, gdy towarzyszy temu dobroczynność. Ta potrzeba pozytywnego wpływu jest bardzo bliska Gosi i Kasi. To samo dotyczy niesamowitych partnerów wspierających nadchodzący event. To czysta przyjemność pracować w takim zespole i w Gdańsku. Dla mnie to powrót do miejsca skąd pochodzę.” - komentuje Żaneta Ganzke-Zalewska z fundacji Doliczony Czas z Warszawy. - “Podczas wydarzenia odbędzie się aukcja charytatywna. Beneficjentami jej będą dwaj sportowcy, którym los pokrzyżował plany - szesnastoletni Sebastian Ocimek, utalentowany piłkarz po wypadku oraz David Morawiec kontuzjowany koszykarz.”

Na aukcji będzie można wylicytować między innymi sukienkę Agnieszki Radwańskiej, w której grała na korcie, kurtkę MARGARET, którą piosenkarka miała na Festiwalu Polsat Superhit w 2016 r. czy koszulkę z podpisami zawodników Lechii. Będzie można wziąć udział w aukcji wirtualnie. Wsparciem będzie także udostępnianie informacji o wydarzeniu w mediach społecznościowych, oznaczając posty hashtagiem #DressCodeDlaFundacji.

Event otwarcia butiku DressCode w restauracji Vidokova jest imprezą zamkniętą, na zaproszenia. Do wydarzenia można dołączyć bezpłatnie, wirtualnie, w sobotę 10.10.2020 r. o godzinie 19:00, poprzez wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/333159514410633. Imprezę prowadzić będzie energiczny, znany z "Pytania na śniadanie" Mateusz Szymkowiak. Współorganizatorami eventu są - Dress Code - butik z ofertą doboru stylizacji i szycia kreacji na miarę oraz fundacja Doliczony Czas, której założycielem jest Rafał Kosiec, były piłkarz Polonii Warszawa, który po wypadku sam przeszedł długą drogę rehabilitacji. Sponsorem głównym pokazu jest IQ MODULE - BUD INVEST GROUP - firma budowlana i deweloper, od 15 lat łączący artyzm architektów z inżynierską solidnością w budownictwie modułowym.

Partnerami wydarzenia są: Restauracja Vidokova, Hotel Smolarnia, Nowy Jantar, Apartament La Mer, Monkey Mandala, Ella Dolistowska Make Up Artist, Pracownia fryzur Joanna Tyszer, Kartagina, Cafe Grocka - catering, apartamenty Blue Mandarin Apartments, Fotografia Krzysztof Martuszewski, Rise Agency - oprawa muzyczna, E2 Estetique - Monika Szymikowska, Best Content Żaneta Ganzke-Zalewska, Agencja doradczo-marketingowa You’ll, Fritz-kola.



